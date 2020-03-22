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T24 Haftalık Yazarı

Sibel Sakarya

ssakarya@ku.edu.tr

TARİH

22 Mart 2020

COVID-19 Pandemisi: Toplum bağışıklığı yaklaşımı ve kanıta dayalı politika üzerine kısa bir değerlendirme

1918'de ABD'nin bazı şehirlerinde, 1957, 1968 ve 2009 influenza pandemilerinde bu yaklaşım kullanılmıştır

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