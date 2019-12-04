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Konuk Yazar

Selçuk Erez

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TARİH

04 Aralık 2019

Çok güzelsin, gitme dur!

Yaşlı, buruşuk bir kadının gençliğini nasıl betimlediği… "Neyleem Gülizar? Dongırak dongırak saçlarım vaadı, garayılanlar gibi. Kocam eline doladı da önüne gattıdı. Barka (zamanın bıçkınlarından biri) yolda gördü de 'Tarlanın daşlısı, gızın saçlısı' diye laf attıydı. Birine su vediimdi: Elimin güzelliğini ta gitti, Bitezlerde andıydı..." O kadını iyi bilenler gençliğinde, öyle anımsamak istediği kadar güzel olmadığını, hatta güzel olmadığını söylemişlerdi

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TARİH

14 Kasım 2019

Sokrat’a mı benzedik şimdi?

Peki Sokrat ondan yittiydi de şimdi biz hangi tanrıya, hangi geçerli kurala uymadığımız için zehirleniyoruz?

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TARİH

23 Ekim 2019

Bütün bunlar “The Great” olmak için!

İnsanoğlu’nun yaşamı bugün de yeryüzünün bir çok yerinde değersiz ve “The Great” olmak için şuraya, buraya saldırıp insanları harcayanlara –maalesef- bu yüzyılda da rastlayabiliyoruz

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