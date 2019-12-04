Selçuk Erez

TARİH
04 Aralık 2019
Yaşlı, buruşuk bir kadının gençliğini nasıl betimlediği… "Neyleem Gülizar? Dongırak dongırak saçlarım vaadı, garayılanlar gibi. Kocam eline doladı da önüne gattıdı. Barka (zamanın bıçkınlarından biri) yolda gördü de 'Tarlanın daşlısı, gızın saçlısı' diye laf attıydı. Birine su vediimdi: Elimin güzelliğini ta gitti, Bitezlerde andıydı..." O kadını iyi bilenler gençliğinde, öyle anımsamak istediği kadar güzel olmadığını, hatta güzel olmadığını söylemişlerdiDevamını Oku
TARİH
14 Kasım 2019
Peki Sokrat ondan yittiydi de şimdi biz hangi tanrıya, hangi geçerli kurala uymadığımız için zehirleniyoruz?Devamını Oku
TARİH
23 Ekim 2019
İnsanoğlu’nun yaşamı bugün de yeryüzünün bir çok yerinde değersiz ve “The Great” olmak için şuraya, buraya saldırıp insanları harcayanlara –maalesef- bu yüzyılda da rastlayabiliyoruzDevamını Oku
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