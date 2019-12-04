Selçuk Erez

Yaşlı, buruşuk bir kadının gençliğini nasıl betimlediği… "Neyleem Gülizar? Dongırak dongırak saçlarım vaadı, garayılanlar gibi. Kocam eline doladı da önüne gattıdı. Barka (zamanın bıçkınlarından biri) yolda gördü de 'Tarlanın daşlısı, gızın saçlısı' diye laf attıydı. Birine su vediimdi: Elimin güzelliğini ta gitti, Bitezlerde andıydı..." O kadını iyi bilenler gençliğinde, öyle anımsamak istediği kadar güzel olmadığını, hatta güzel olmadığını söylemişlerdi