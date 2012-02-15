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Rojin

rojin@gmail.com

TARİH

15 Şubat 2012

Nataşa Sendromu

Bir gün hepimiz birbirimizi önyargısız ve koşulsuz sevebilecek miyiz yoksa Freud amcanın yolunda garantici, kendimizi korumaya almak için saçmalamaya devam mı edeceğiz?

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