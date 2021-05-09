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T24 Haftalık Yazarı

Özüm Ceren İlhan

ozumceren.ilhann@gmail.com

TARİH

09 Mayıs 2021

Özge Yılmaz: Bilginin akışkanlaştığı bir çağda insan ne kadar sabit?

Su ve akışkanlığı hayatımızdaki kavram ve ilişkiler üzerinden nasıl okuyabileceğimizi araştırıyoruz

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