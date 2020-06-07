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Konuk Yazar

Özdemir Aktan

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TARİH

07 Haziran 2020

Eldiven ve maskenin yüz yıllık hikâyesi

En iyisi fazla bir yere dokunmamak ve sık olarak el yıkamak

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TARİH

29 Mayıs 2020

Yıl 1847: Ellerinizi yıkayın!

Sammelweis doktorların elleri ile "bir şeyler" taşıdığını düşündü ve tüm doktorların doğuma girmeden ellerini yıkamalarını önerdi ve uyguladı. Otopsi yapan doktorların, doğuma girmeden önce ellerini klorlu suyla temizlemeleri, sonra iyice yıkamaları ve bu işlemi tamamladıktan sonra işleme başlamaları ile doğum sonrası sepsis oranı yüzde 36’lardan yüzde 2’lere düştü

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