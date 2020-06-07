Özdemir Aktan

TARİH
07 Haziran 2020
En iyisi fazla bir yere dokunmamak ve sık olarak el yıkamakDevamını Oku
TARİH
29 Mayıs 2020
Sammelweis doktorların elleri ile "bir şeyler" taşıdığını düşündü ve tüm doktorların doğuma girmeden ellerini yıkamalarını önerdi ve uyguladı. Otopsi yapan doktorların, doğuma girmeden önce ellerini klorlu suyla temizlemeleri, sonra iyice yıkamaları ve bu işlemi tamamladıktan sonra işleme başlamaları ile doğum sonrası sepsis oranı yüzde 36’lardan yüzde 2’lere düştüDevamını Oku
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