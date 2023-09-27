Ozancan Özdemir

TARİH
25 Haziran 2024
Dünya Ekonomik Forumu'na göre, yanlış bilgi (misinformation-mezenformasyon) global risklerden biri olarak kabul ediliyor ve şüphesiz sosyal medya bu riski yaratan ve/veya büyüten en temel faktörlerin başında geliyorDevamını Oku
TARİH
20 Haziran 2024
Modelin takım takım maç tahminlerine baktığımızda, ilk haftanın sonunda Ukrayna-Romanya, Belçika-Slovakya ve Slovenya-Danimarka maçları hariç sonuçların doğru bir şekilde tahmin ettiği görülüyorDevamını Oku
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