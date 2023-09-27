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T24 Haftalık Yazarı

Ozancan Özdemir

[email protected]@https://x.com/OzancanOzdemirWebsite

TARİH

25 Haziran 2024

Chomsky'nin ölümü (!)

Dünya Ekonomik Forumu'na göre, yanlış bilgi (misinformation-mezenformasyon) global risklerden biri olarak kabul ediliyor ve şüphesiz sosyal medya bu riski yaratan ve/veya büyüten en temel faktörlerin başında geliyor

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TARİH

20 Haziran 2024

Yapay öğrenme ve istatistik gözünden EURO 2024: Hesaplamalara göre olası şampiyon kim, Türkiye'nin durumu ne?

Modelin takım takım maç tahminlerine baktığımızda, ilk haftanın sonunda Ukrayna-Romanya, Belçika-Slovakya ve Slovenya-Danimarka maçları hariç sonuçların doğru bir şekilde tahmin ettiği görülüyor

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