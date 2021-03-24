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Osman Can

osman.can@marmara.edu.tr

TARİH

24 Mart 2021

HDP iddianamesi: Kapatma çok zayıf ihtimal

Umulur ki, Türkiye siyasi partiler konusunda ders alınmamış deneyimler mezarlığı olmaktan çıkar

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