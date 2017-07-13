T24 LogoT24 Logo

Ömer Laçiner

o@gmail.com

TARİH

13 Temmuz 2017

Her kritik kavşakta Okay belirir, paha biçilmez yardımda bulunurdu

O pürüzsüz gülümsemesiyle aydınlanmış yüzünü unutmayacağım

Devamını Oku

TARİH

07 Ağustos 2014

Erdoğan ve seviye meselesi

O yüzde 50’nin büyük kısmı Erdoğan’ın menfaatlerini korumak için hukuk ve insaf ölçülerini çiğneyerek tüm imkânları kullanma kararlılığına 'bayılıyor'

Devamını Oku

TARİH

22 Nisan 2014

Erdoğan'ın en kullanışlı kozunu boşa çıkaracak bir adayla neler olabilir?

30 Mart'taki seçimde normal demokratik ve ahlaki kıstasları çoğunlukça içselleştirmiş bir toplumda olmayacak bir sonuçla karşılaşıldı. Türkiyeli seçmenlerin yüzde 45'i her biri bir başbakanın siyasal hayatını bitirecek, iktidardaki partiyi çökertecek bir dizi ağır ithamla karşı karşıya olan R.T. Erdoğan ve partisine oy verdi.

Devamını Oku

TARİH

10 Ekim 2013

Bir algıla(t)ma politikası ve onun tipik bir temsilcisi

Otoriter yönelim sadece yürütme organının yetki alanını genişletmek, baskı ve şiddet dozunu arttırmak, tartışma/protesto kanallarını yasayla ya da fiilen kısıtlamak gibi uygulamalar ve düzenlemelerden ibaret değildir. En az bunlar kadar önemli ve etkili bir boyutu da kendine bir kitlesel destek edinmek veya var olan desteği “yeniden şekillendirmek” için kullandığı propaganda, yönlendirme tarzı/mantığıdır.

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24