Ömer Laçiner

Otoriter yönelim sadece yürütme organının yetki alanını genişletmek, baskı ve şiddet dozunu arttırmak, tartışma/protesto kanallarını yasayla ya da fiilen kısıtlamak gibi uygulamalar ve düzenlemelerden ibaret değildir. En az bunlar kadar önemli ve etkili bir boyutu da kendine bir kitlesel destek edinmek veya var olan desteği “yeniden şekillendirmek” için kullandığı propaganda, yönlendirme tarzı/mantığıdır.