Ömer Laçiner

TARİH
13 Temmuz 2017
O pürüzsüz gülümsemesiyle aydınlanmış yüzünü unutmayacağımDevamını Oku
TARİH
07 Ağustos 2014
O yüzde 50’nin büyük kısmı Erdoğan’ın menfaatlerini korumak için hukuk ve insaf ölçülerini çiğneyerek tüm imkânları kullanma kararlılığına 'bayılıyor'Devamını Oku
TARİH
22 Nisan 2014
30 Mart'taki seçimde normal demokratik ve ahlaki kıstasları çoğunlukça içselleştirmiş bir toplumda olmayacak bir sonuçla karşılaşıldı. Türkiyeli seçmenlerin yüzde 45'i her biri bir başbakanın siyasal hayatını bitirecek, iktidardaki partiyi çökertecek bir dizi ağır ithamla karşı karşıya olan R.T. Erdoğan ve partisine oy verdi.Devamını Oku
TARİH
10 Ekim 2013
Otoriter yönelim sadece yürütme organının yetki alanını genişletmek, baskı ve şiddet dozunu arttırmak, tartışma/protesto kanallarını yasayla ya da fiilen kısıtlamak gibi uygulamalar ve düzenlemelerden ibaret değildir. En az bunlar kadar önemli ve etkili bir boyutu da kendine bir kitlesel destek edinmek veya var olan desteği “yeniden şekillendirmek” için kullandığı propaganda, yönlendirme tarzı/mantığıdır.Devamını Oku
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