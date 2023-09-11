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Konuk Yazar

Nursun Erel

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TARİH

11 Eylül 2023

Eski Maliye Bakanı Kaya Erdem 95. yaşını kutladı: ‘Kumar’ lafını bana söyletmiş oldu, ama Emin Çölaşan’a kırgın değilim

“Vatandaş kumar oynadı” şeklinde basına yansıyan sözleri Türkiye’nin “batık bankerler” tarihine geçen eski Maliye Bakanı ve TBMM Başkanı Erdem’in doğum günü kutlaması neredeyse bir “kabine toplantısı” gibiydi. Davetliler arasında eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz’dan eski bakanlar İmren Aykut, Lütfullah Kayalar ve Şinasi Altıner’e, dönemin Toplu Konut İdaresi Başkanı Vahit Erdem’den Maliye Bakanlığı Müsteşarı Ertuğrul Kumcuoğlu’na kadar pek çok isim yer alıyordu

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