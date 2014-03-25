Nilüfer Göle

TARİH
25 Mart 2014
Türkiye model ülke olma sıfatını hızla kaybediyor, ama tüm bilginlerin kafa kafaya verse anlamakta zorluk çekecekleri laboratuvar bir ülke konumunda. Küresel ve yerel, bölgesel ve tarihsel, dini ve dünyevi birbirinden farklı ve karmaşık dinamikler hep birden sanki Türkiye’de tezahür ediyor. Birçok emsalsiz deneyimin yer aldığı ama aynı zamanda tasviri mümkün olmayan garabetlerin, tuhaf oluşumların, vahim siyasi tepkilerin ortaya çıktığı tarihsel ve siyasi bir dönemden geçiyoruz.Devamını Oku
TARİH
04 Kasım 2013
Türkiye’de yoga Müslümanlar için caiz midir, sorusu gündeme geldi. Avrupa’daki imamlar, Diyanet'ten çok önce bu soruyla karşılaştılar. Müslüman gençlerin, özellikle kadınların yoga yapma arzusu üzerine, bazı imamlar “yoga yerine Kuran okunmasını, namaz kılınmasını” salık verdiler. Anlaşılan birinin diğerinin yerine geçebileceğini düşünmüş olmalılar.Devamını Oku
TARİH
15 Temmuz 2013
İftar sofrasına oturan Gezi Parkı gençliği, Müslüman akranlarıyla empati kurarak, onların vasıtasıyla belki de ilk defa oruç tutmaya heveslendi… İslami habitus de değişime uğradı.Devamını Oku
TARİH
09 Temmuz 2013
Mısır’da şimdilik demokrasi askere emanet edildi. Peki ya İslam?Devamını Oku
TARİH
24 Haziran 2013
Duranadam Gezi meydan hareketinin ruhunu Kemalist ve İslamcı karşıtlığı üzerinden okumaya çalışanlara karşı bir sanat eseri gibi dikildiDevamını Oku
TARİH
17 Haziran 2013
Geldiğimiz yeni eşikte AKP dinle, Müslümanlık anlayışıyla sınanıyor. Öncelikle, İslam’ın siyasallaşmasına karşı duran müminler, aydınlar tarafından...Devamını Oku
TARİH
09 Haziran 2013
Gezi bir meydan hareketidir. AKP’nin miting çağrısı ise bir sokak hareketidirDevamını Oku
TARİH
06 Haziran 2013
Gezi meydan hareketinin özgünlüğü nerede yatıyor? Hareketin kendisi gibi, anatomisine de ağaç dibinden başlamak gerekiyor.Devamını Oku
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