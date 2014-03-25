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Nilüfer Göle

n@gmail.com

TARİH

25 Mart 2014

Demokrasi üzerine aykırı sorular, garabet oluşumlar

Türkiye model ülke olma sıfatını hızla kaybediyor, ama tüm bilginlerin kafa kafaya verse anlamakta zorluk çekecekleri laboratuvar bir ülke konumunda. Küresel ve yerel, bölgesel ve tarihsel, dini ve dünyevi birbirinden farklı ve karmaşık dinamikler hep birden sanki Türkiye’de tezahür ediyor. Birçok emsalsiz deneyimin yer aldığı ama aynı zamanda tasviri mümkün olmayan garabetlerin, tuhaf oluşumların, vahim siyasi tepkilerin ortaya çıktığı tarihsel ve siyasi bir dönemden geçiyoruz.

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TARİH

04 Kasım 2013

Yoga matı ve namaz seccadesi

Türkiye’de yoga Müslümanlar için caiz midir, sorusu gündeme geldi. Avrupa’daki imamlar, Diyanet'ten çok önce bu soruyla karşılaştılar. Müslüman gençlerin, özellikle kadınların yoga yapma arzusu üzerine, bazı imamlar “yoga yerine Kuran okunmasını, namaz kılınmasını” salık verdiler. Anlaşılan birinin diğerinin yerine geçebileceğini düşünmüş olmalılar.

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TARİH

15 Temmuz 2013

Yer sofrası ve sınır ihlalleri

İftar sofrasına oturan Gezi Parkı gençliği, Müslüman akranlarıyla empati kurarak, onların vasıtasıyla belki de ilk defa oruç tutmaya heveslendi… İslami habitus de değişime uğradı.

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TARİH

09 Temmuz 2013

İslam kime emanet?

Mısır’da şimdilik demokrasi askere emanet edildi. Peki ya İslam?

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TARİH

24 Haziran 2013

Pasif duruşun karşı konulamaz estetiği

Duranadam Gezi meydan hareketinin ruhunu Kemalist ve İslamcı karşıtlığı üzerinden okumaya çalışanlara karşı bir sanat eseri gibi dikildi

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TARİH

17 Haziran 2013

Film geri sarılıyor; AKP’nin dinle imtihanı

Geldiğimiz yeni eşikte AKP dinle, Müslümanlık anlayışıyla sınanıyor. Öncelikle, İslam’ın siyasallaşmasına karşı duran müminler, aydınlar tarafından...

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TARİH

09 Haziran 2013

AKP meydan demokrasisinden yana değil, sokaktan yana ağırlık koydu

Gezi bir meydan hareketidir. AKP’nin miting çağrısı ise bir sokak hareketidir

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TARİH

06 Haziran 2013

Gezi: Bir kamusal meydan hareketinin anatomisi

Gezi meydan hareketinin özgünlüğü nerede yatıyor? Hareketin kendisi gibi, anatomisine de ağaç dibinden başlamak gerekiyor.

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