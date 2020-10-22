Yapay zekâ ve Python programlama

Merhaba!

Bu yazımda yapay zekâ ile birlikte yıldızı yükselen Python programlamadan bahsedeceğim. Sonrasında veri bilimcilerin sık kullandığı Jupyter ile developerların sevdiği Spyder’ı karşılaştıracağım.

Python kimdir? Necidir?

Python üst düzey bir programlama dilidir. Guido van Rossum tarafından oluşturulup 91'de piyasaya sürüldü. Az kod ile çok iş yapmamızı sağlar, açık kaynak kodludur, ücretsizdir. Yaygın olarak basit kodlama, makine öğrenmesi, veri analizi, Web sitesi ve uygulama geliştirmek için kullanılır. Wikipedia, Google, Yahoo!, CERN ve NASA tarafından kullanılmaktadır.

Ayrıca Python kullananların toplulukları var, bu nedenle işin içinden çıkamadığınız zaman kısa bir araştırma ile sorunlarınıza hemen yanıt bulabiliyorsunuz. ( örn: Stack Overflow )

Python çılgınlığı

Gün geçtikçe popülerliği artan bir dil haline geldi. Özellikle big data, yapay zekâ, makine öğrenmesi gibi kavramların popülerleşmesi, Python’u daha çok aranan ve daha çok kullanılan bir program haline getirdi. Ayrıca, hackerlar tarafından da çokça tercih edildiği belirtiliyor.

Biraz da verilerle anlatayım…

Dünya genelinde 72.5K profesyonel yazılım geliştiricisinin verdiği cevaba göre programlama dillerinin yaygın kullanım sırası şöyle:

7 yıldır JavaScript liderliğini koruyor ancak Python en hızlı büyüyen programlama dili olarak görülüyor. 2019’da Java’yı, 2018’de C#'yi, 2017’de PHP’yi geride bıraktı.

Not: 10 mio’dan fazla kullanıcısı olan 18 mio’dan fazla sorunun yanıtlandığı Stack Overflow’un yazılımcıları üzerinde yapılan anket sonuçlarıdır.

Maaşı nasıl?

Görselde de görüldüğü üzere 2019’da dünyada en fazla kazandıran program dilleri arasında. Pythoncuların maaşı yıllık 123 bin dolar olarak belirtilmiş. İş ilanı sayısı da oldukça iyi seviyede.

Keşke TR maaşlarını bilseydik de onları koyabilseydik buraya...

Teknolojideki yeri

Apache Spark, Hadoop gibi big data sistemlerine de PySpark ile erişim sağlayan Python’ın Linux’tan Docker’a AWS’ye ulaşan bir erişim ağı var.

Anaconda dağıtım ağı

Python kullanmak isteyenler için birçok paket program içeren tümleşik bir python dağıtım ağıdır. "Spyder", "JupyterLab", "jupyter Notebook", "R"gibi IDE programları içerisinde hazır olarak bulundurur. Anaconda ara yüzü aşağıdaki gibi…

(Yazının en alt kısmında verdiğim linkten indirebilirsiniz.)

Veri bilimi sürecinde;

En çok kullanılan 2 uygulama: Spyder ve Jupyter ( JupyterLab /Jupyter Notebook)

Jupyter:

- Veri analistleri için daha kullanışlıdır.

- Kod yazabilmenin yanı sıra karmaşık denklemleri, çizelgeleri, grafikleri ve alınan notları gösterebildiği için veri analistleri tarafından daha çok tercih edilir. Veri temizleme ve dönüştürme, sayısal simülasyon, istatistiksel modelleme, veri görselleştirme için oldukça kullanışlıdır.

- Renklendirme yapılabilir.

- Her kod bloğu ayrı hücrelerde yer alabilir.

- Büyük veriler üzerinde daha hızlı çalışır (spyder'a göre).

- JupyterLab’da dosya görüntülenmesi ve dosyadan dosyaya geçiş rahatlığı olduğu için Jupyter Notebook’tan daha çok tercih edilir.

JupyterLab görünümü ise aşağıdaki gibidir.

Spyder:

- Bilgisayar programcıları için daha uygundur.

- Bilgisayar programcılarının hızlı ve rahat program geliştirmesini amaçlayan etkileşimli geliştirme ortamıdır.

- Kod yazmak ve çalıştırmak için daha uygundur (jupyter'e göre).

- Büyük veriler üzerinde daha yavaş çalışır.

Spyder görünümü ise aşağıdaki gibidir.

İletişim: https://www.linkedin.com/in/nehir-gunce-dasci/

Kaynak

Anaconda indirme linki: https://www.anaconda.com/products/individual

https://insights.stackoverflow.com/survey/2019#developer-profile

https://www.codeplatoon.org/the-best-paying-and-most-in-demand-programming-languages-in-2019/

https://medium.com/p/cca1ab3e14b0/edit

https://www.udemy.com/course/python-egitimi/