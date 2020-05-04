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T24 Haftalık Yazarı

Mustafa Cihan Camcı

bilgi@t24.com.tr

TARİH

04 Mayıs 2020

Aylaklık ve hiçbir yere yürüyüş

Bazen hiçbir şey yapmayış, politik işleyişin dayandığı bu varsayımı sorgulama vesilesi olabilir. Bu anlamda tuhaf, tedirgin edici bir belirsizliktir aylaklık

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