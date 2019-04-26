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Murat Somer

murat.somer4@gmail.com

TARİH

26 Nisan 2019

Türkiye'nin çıkış yolu

"Türkiye’de tüm eksiklerine rağmen azımsanmayacak bir çok-partili demokrasi, kanun devleti ve toplumsal direniş mirası var"

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TARİH

19 Mayıs 2018

“Ne yapıp edip kazanırlar” algısı nasıl aşılır?

Demokratik muhalefetler nasıl kazanıyor?

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TARİH

11 Mart 2018

Din, toplum ve Cumhurbaşkanı'nın son açıklamaları: Kısa bir görüş

Cumhurbaşkanı’nın müdahalesi sorunu çözmeye katkı sunmadı, tersine daha da derinleştirdi ve karmaşıklaştırdı

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TARİH

31 Temmuz 2017

Adalet Yürüyüşü sonrası CHP (ve Demokrasi Bloğu) ne yapmalı?

CHP en kısa zamanda, “Herkes için Adalet ve Özgürlük” talebini toplumdan gelen katılımcı bir süreç sonucunda ve bir kurultayla programına, doktrinine ve kimliğine yansıtmalı

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TARİH

09 Temmuz 2017

Adalet Mitingi, CHP ve Demokrasi Bloğu

Eninde sonunda barışçı bir dil, hukuk ve uzlaşma arayışı siyasete mutlaka egemen olacak

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TARİH

17 Haziran 2017

Türkiye’nin demokrasi hareketi ve Adalet Yürüyüşü: Ne yapmalı? (I)

'Evet' veren kesimden birçok vatandaş da potansiyel demokrasi bloğunun dışında değil

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TARİH

25 Mart 2017

Referandum ve bizi kim yönetiyor bilmek ve denetlemek hakkı

Yeniden inşa edilen ve adım adım büyüyen Cumhurbaşkanlığı, daha önce mevcut olmayan yeni bir yönetim erki haline geldi

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TARİH

06 Mart 2017

Hayır ne demek ve hayır çıkarsa ne olur?

Hiçbir iktidar böyle güçlü bir mesajı yok sayamaz

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TARİH

28 Kasım 2016

Başkanlık sistemi neden isteniyor?

Bu tür bir dönüşüm arzusunun Türkiye gibi bir ülkede ”başarılı” olma olasılığı yok

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TARİH

04 Aralık 2015

Başkanlık sistemleri nasıl otoriter rejimlere dönüşüyor, muhalefet ne yapmalı?

Muhalefet bir an önce kendi alternatif başkanlık modelini önermeli

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TARİH

22 Temmuz 2015

Suruç acısı: Sivil topluma ve siyasetçilere son çağrı

devlet, hukuk ve emniyet güçleri olmadan yolsuzlukların üzerine gitmek mümkün olmadığına göre önce devlet düzenini tesis etmek gerekiyor

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TARİH

08 Şubat 2015

Muhalefet alternatif başkanlık modelini önermeli

Halkoyuyla seçilen bir cumhurbaşkanının hükümetin de başı olması mantıklı olabilir.

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