Murat Somer

TARİH
26 Nisan 2019
"Türkiye’de tüm eksiklerine rağmen azımsanmayacak bir çok-partili demokrasi, kanun devleti ve toplumsal direniş mirası var"Devamını Oku
TARİH
19 Mayıs 2018
Demokratik muhalefetler nasıl kazanıyor?Devamını Oku
TARİH
11 Mart 2018
Cumhurbaşkanı’nın müdahalesi sorunu çözmeye katkı sunmadı, tersine daha da derinleştirdi ve karmaşıklaştırdıDevamını Oku
TARİH
31 Temmuz 2017
CHP en kısa zamanda, “Herkes için Adalet ve Özgürlük” talebini toplumdan gelen katılımcı bir süreç sonucunda ve bir kurultayla programına, doktrinine ve kimliğine yansıtmalıDevamını Oku
TARİH
09 Temmuz 2017
Eninde sonunda barışçı bir dil, hukuk ve uzlaşma arayışı siyasete mutlaka egemen olacakDevamını Oku
TARİH
17 Haziran 2017
'Evet' veren kesimden birçok vatandaş da potansiyel demokrasi bloğunun dışında değilDevamını Oku
TARİH
25 Mart 2017
Yeniden inşa edilen ve adım adım büyüyen Cumhurbaşkanlığı, daha önce mevcut olmayan yeni bir yönetim erki haline geldiDevamını Oku
TARİH
06 Mart 2017
Hiçbir iktidar böyle güçlü bir mesajı yok sayamazDevamını Oku
TARİH
28 Kasım 2016
Bu tür bir dönüşüm arzusunun Türkiye gibi bir ülkede ”başarılı” olma olasılığı yokDevamını Oku
TARİH
04 Aralık 2015
Muhalefet bir an önce kendi alternatif başkanlık modelini önermeliDevamını Oku
TARİH
22 Temmuz 2015
devlet, hukuk ve emniyet güçleri olmadan yolsuzlukların üzerine gitmek mümkün olmadığına göre önce devlet düzenini tesis etmek gerekiyorDevamını Oku
TARİH
08 Şubat 2015
Halkoyuyla seçilen bir cumhurbaşkanının hükümetin de başı olması mantıklı olabilir.Devamını Oku
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