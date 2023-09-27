Murat Köksal

TARİH
20 Eylül 2025
Bir gün arayla Türkiye’nin iki ucundaki, iki düğüne katıldım. İki gün arayla iki genç çiftin mutluluğuna şahit oldum. Umarım hepsi barış dolu günlerde yaşarlar, mutlulukları daim olurDevamını Oku
TARİH
01 Eylül 2025
Amlakit Yaylası'nın hemen girişindeki çeşmebaşı ‘Pelazın Puar’ında küçük bir kalabalık bizi bekliyor. Günler sürecek şenliğin ilk adımları, tulum eşliğinde oynanan horonla başlıyor, çeşmeden akan buz gibi suyun beyazlattığı rakılar içiliyor. Vartevor’da şenlik köy kahvesinde başlıyor, sabahın ilk ışıklarına kadar kutsal bir ayin gibi horon sürebiliyorDevamını Oku