Murat Köksal

20 Eylül 2025

İki düğün gecesi

Bir gün arayla Türkiye’nin iki ucundaki, iki düğüne katıldım. İki gün arayla iki genç çiftin mutluluğuna şahit oldum. Umarım hepsi barış dolu günlerde yaşarlar, mutlulukları daim olur

01 Eylül 2025

Yükseğe, daha yükseğe

Amlakit Yaylası'nın hemen girişindeki çeşmebaşı ‘Pelazın Puar’ında küçük bir kalabalık bizi bekliyor. Günler sürecek şenliğin ilk adımları, tulum eşliğinde oynanan horonla başlıyor, çeşmeden akan buz gibi suyun beyazlattığı rakılar içiliyor. Vartevor’da şenlik köy kahvesinde başlıyor, sabahın ilk ışıklarına kadar kutsal bir ayin gibi horon sürebiliyor

