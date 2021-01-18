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T24 Haftalık Yazarı

Melike Karakartal

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TARİH

18 Ocak 2021

Sevim Gözay: Adil, dürüst, ilkeli bir gazeteci

Medya tarihi nasıl işleri yazar? Kimleri hatırlar, kimleri tarihe gömer? Bu sorularını ve ileride kendi gazeteciliğinin nasıl hatırlanacağını, 2013'te köşe yazılarını topladığı "Kasetten Canlı" (Artemis Yayınları) isimli kitabının önsözünde yanıtlamıştı Gözay: "Gün oldu azaldık, gün oldu çoğaldık ama mesleğe hiç küsmedik. Her seferinde küllerimizden doğduk. Medya kaygandı. Medya acımasızdı. Medya ruhsuzdu. Yaşlar yanarken alkış tutup halaya duran kurukafalar vardı. Kirli hesapların, türlü kötülüklerin suretleri. Hep oldular. Hep olacaklar. Ama medya tarihi, o satılık alkışları değil, ibadet gibi yapılan işleri yazar…"

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