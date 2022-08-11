Melih Gümüşbıçak

TARİH
11 Ağustos 2022
Jorge Jesus’un kullanamadığı oyuncular takıma katıldığında Sarı Lacivertlilerin çok farklı bir çehreye bürüneceğine olan inancımız tam. Bu gecelik olan ülke puanlarımıza oldu.Devamını Oku
TARİH
09 Ağustos 2022
Henüz yolun çok başındayız ve Jorge Jesus’un Fenerbahçesi gelişmeye açık bir takım. Ama bu maçta hücum ve savunma dengesi açısından daha fazla gelişmesi gereken sadece takım mı? Acaba bu akşamki maçı yeniden oynasa Jesus aynı 11'le mi başlar?Devamını Oku
TARİH
04 Ağustos 2022
Fenerbahçe Kadıköy’de hem turu garantiledi hem de birkaç gün sonra oynayacağı ligin açılış maçı öncesinde üç gollü bir Avrupa galibiyeti ile taraftarını coşturduDevamını Oku
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