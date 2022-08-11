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Melih Gümüşbıçak

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TARİH

11 Ağustos 2022

Fenerbahçe taraftarı daha organize ve dominant oyunlar bekliyor

Jorge Jesus’un kullanamadığı oyuncular takıma katıldığında Sarı Lacivertlilerin çok farklı bir çehreye bürüneceğine olan inancımız tam. Bu gecelik olan ülke puanlarımıza oldu.

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TARİH

09 Ağustos 2022

6 gollü maçın kazananı yok

Henüz yolun çok başındayız ve Jorge Jesus’un Fenerbahçesi gelişmeye açık bir takım. Ama bu maçta hücum ve savunma dengesi açısından daha fazla gelişmesi gereken sadece takım mı? Acaba bu akşamki maçı yeniden oynasa Jesus aynı 11'le mi başlar?  

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TARİH

04 Ağustos 2022

Kadıköy'de işlem tamam

Fenerbahçe Kadıköy’de hem turu garantiledi hem de birkaç gün sonra oynayacağı ligin açılış maçı öncesinde üç gollü bir Avrupa galibiyeti ile taraftarını coşturdu

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