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Konuk Yazar

Mehmet Binay

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TARİH

04 Mayıs 2020

Karantinada bir gün: Bugün bile bir hayata sığmayacak kadar duygu yüklendim...

Susamışım, dolaptan litrelik ayran şişesini çıkarıp kana kana içiyorum. Kadehimi şerefe değil hayata kaldırıyorum!

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