Justin Marcus

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T24 Haftalık Yazarı
TARİH
05 Nisan 2020
Evdeki 65 yaş üstü hane halkı dışarı çıkamazken 20 yaş üzeri genç hane halkının dışarı çıkıp virüsü eve getirmesi bu kısıtlamayı anlamsız hale getiriyor
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