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T24 Haftalık Yazarı

Justin Marcus

haftalik@t24.com.tr

TARİH

05 Nisan 2020

Koronavirüs salgınıyla mücadelede yaş ayrımcılığı

Evdeki 65 yaş üstü hane halkı dışarı çıkamazken 20 yaş üzeri genç hane halkının dışarı çıkıp virüsü eve getirmesi bu kısıtlamayı anlamsız hale getiriyor

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