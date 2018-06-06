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İstanbul Müzik Festivali

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TARİH

06 Haziran 2018

İstanbul Festivali ve Pekineller hakkında

Sovyetler Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleri ile aramızda yapılan kültürel sözleşmeler sayesinde başka türlü ulaşamayacağımız nitelikte orkestra, şef ve solistlere ulaşabiliyorduk

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