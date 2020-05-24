Işık Cansu Canayak

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T24 Haftalık Yazarı
TARİH
24 Mayıs 2020
Bu gezegendeki her şeyi kendisine sunulmuş bir kıyak sanan insanoğlu şimdi eli mahkûm, bahara camdan bakıyor… Sıradanı özlüyoruz be sosyal mesafe reis!
Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...
HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...
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