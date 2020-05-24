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T24 Haftalık Yazarı

Işık Cansu Canayak

cansucnyk@gmail.com

TARİH

24 Mayıs 2020

New York’tan geldim, şimdi Urla'da çobanlık yapıyorum, teşekkürler

Bu gezegendeki her şeyi kendisine sunulmuş bir kıyak sanan insanoğlu şimdi eli mahkûm, bahara camdan bakıyor… Sıradanı özlüyoruz be sosyal mesafe reis!

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