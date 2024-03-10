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T24 Haftalık Yazarı

İlksen Utlu

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TARİH

10 Mart 2024

Erken gelen bahar için öneriler

Erken gelen bu tuhaf bahar havaları hepimizi keyiflendirirken endişelendiriyor da. Ben de derinden endişe taşıyor olmakla beraber tadını da çıkarmayı seçiyorum. Bu yazıda sizlerle kolay ulaşılabilir bir gezi, yaşam damarlarımızı besleyecek bir konser ve birbirinden değerli kadınlarla dolu, ilham yüklü bir kitap paylaşıyorum

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TARİH

03 Mart 2024

İstanbul'a mola vermek

Sizlerle yeniden ve yeni bir İstanbul yaşamaya merak ve heyecan duyduğum deneyimimde geçtiğimiz günlerde beğenerek, sevinerek ve beslenerek seyretme, ziyaret etme ve dinleme fırsatı bulduğum etkinliklerden bazılarını paylaşmak isterim

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