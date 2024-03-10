İlksen Utlu

TARİH
10 Mart 2024
Erken gelen bu tuhaf bahar havaları hepimizi keyiflendirirken endişelendiriyor da. Ben de derinden endişe taşıyor olmakla beraber tadını da çıkarmayı seçiyorum. Bu yazıda sizlerle kolay ulaşılabilir bir gezi, yaşam damarlarımızı besleyecek bir konser ve birbirinden değerli kadınlarla dolu, ilham yüklü bir kitap paylaşıyorumDevamını Oku
TARİH
03 Mart 2024
Sizlerle yeniden ve yeni bir İstanbul yaşamaya merak ve heyecan duyduğum deneyimimde geçtiğimiz günlerde beğenerek, sevinerek ve beslenerek seyretme, ziyaret etme ve dinleme fırsatı bulduğum etkinliklerden bazılarını paylaşmak isterimDevamını Oku
© Tüm hakları saklıdır.