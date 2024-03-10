İlksen Utlu

Erken gelen bu tuhaf bahar havaları hepimizi keyiflendirirken endişelendiriyor da. Ben de derinden endişe taşıyor olmakla beraber tadını da çıkarmayı seçiyorum. Bu yazıda sizlerle kolay ulaşılabilir bir gezi, yaşam damarlarımızı besleyecek bir konser ve birbirinden değerli kadınlarla dolu, ilham yüklü bir kitap paylaşıyorum