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T24 Haftalık Yazarı

İlke Şanlıer Yüksel

haftalik@t24.com.tr

TARİH

07 Şubat 2021

Katılımcı tasarımla başka bir dünya mümkün!

Kamusal mekânların kullanımı ve güvenli gıdaya erişim pandeminin başından beri tartışılan temel olgular oldu...

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