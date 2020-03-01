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Konuk Yazar

Hasan Bülent Kahraman

bilgi@t24.com.tr

TARİH

01 Mart 2020

Muzaffer İlhan Erdost ve İkinci Yeni

Türkiye, düşünce dünyasına çok önemli, çok değerli katkılarda bulunmuş, bunun anlamsız, yürek yakan acısını çekmiş, gene de acısını içine gömüp çabasını sürdürmüş bir aydınını yitirdi

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