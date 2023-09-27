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Konuk Yazar

Hasan Basri Çifci

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TARİH

14 Ekim 2024

Temsilcisiz Temsil: Can Atalay’ın olmadığı bir Meclis vergi koyabilir mi?

Vergi sadece Maliye'yi mi ilgilendirir?

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