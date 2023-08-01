Haluk Tükel

Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılının başında stratejik projesi, Türk Lirası'ndan "Euro"ya geçmek olmalıdır… Daha evvel bu konuda yapılan önerilere kuşkuyla bakmama rağmen son yaşadığımız faiz, kur ve enflasyon krizinde para politikasının rasyonalite boyutunu yitirmesi, görüşümün radikal bir şekilde değişmesine neden oldu… AB üyelik sürecinde ilerlerken, tam üyeliği beklemeden Euro'yu benimsemek için bir stratejimizin olması gerekir. Monaco, San Marino, Vatikan ve Andorra gibi bazı küçük ülkeler, AB'ye üye olmamalarına rağmen Euro kullanıyor