Hakan Bakırezer

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T24 Haftalık Yazarı
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05 Nisan 2020
Daha şimdiden, ABD ve Japonya Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne "gözlemci" statüsünde katılımı için desteklerini dile getirdiler bile
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