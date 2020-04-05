T24 LogoT24 Logo

T24 Haftalık Yazarı

Hakan Bakırezer

haftalik@t24.com.tr

TARİH

05 Nisan 2020

Koronavirüs ile bir hükûmetin etkin mücadele örneği: Tayvan

Daha şimdiden, ABD ve Japonya Tayvan'ın Dünya Sağlık Örgütü'ne "gözlemci" statüsünde katılımı için desteklerini dile getirdiler bile

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Eski Sovyet coğrafyasında Korona: Tehlike aynı ama algı ve önlemler...

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran Koronavirüs bulaşan hasta ile ilgili...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Fatma Şahin: Gaziantep'te Suriyeli doktorlar da şehir giriş çıkışlarındaki ateş...

Ağaca oyuk açıp içine giren vatandaş: Korona gelsin de beni...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24