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T24 Haftalık Yazarı

Gülüstü Salur

haftalik@t24.com.tr

TARİH

24 Mart 2020

Hep birlikte yalnız: 65 yaş üstü evden çıkamayan yaşlıların mevcut durumla baş etmeleri için öneriler

Benim korunmamın yolu senin korunman, senin korunmanın yolu benim korunmam

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