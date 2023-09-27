Fatma Fulya Tepe

Literatürde bakış (gaze) bir erkeğe ait olarak gösterilirken, glance ise kadından çıkar. "Eril bakış"ın niteliklerine değil ama nasıl çalıştığına, nasıl işlediğine bakmak da çok ilginç ve önemlidir. Çünkü bilindiği gibi dünyada kadınlar ve erkekler var ve kadın ve erkeğin karşılaşması çoğu zaman ayrıca bir heteroseksüel cinsel karşılaşma olabilir. Ya da erkek tarafından bu karşılaşma bir cinsel karşılaşma olarak dayatılabilir