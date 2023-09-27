Fatma Fulya Tepe

TARİH
04 Ağustos 2024
Literatürde bakış (gaze) bir erkeğe ait olarak gösterilirken, glance ise kadından çıkar. "Eril bakış"ın niteliklerine değil ama nasıl çalıştığına, nasıl işlediğine bakmak da çok ilginç ve önemlidir. Çünkü bilindiği gibi dünyada kadınlar ve erkekler var ve kadın ve erkeğin karşılaşması çoğu zaman ayrıca bir heteroseksüel cinsel karşılaşma olabilir. Ya da erkek tarafından bu karşılaşma bir cinsel karşılaşma olarak dayatılabilirDevamını Oku
TARİH
28 Temmuz 2024
Boşboğaz ve Bıldırcın'da kadınlar erkeklere (hem şehirli hem de kırsal) göre tehlikeli, kurnaz, manipülatif ve sömürücü olarak tasvir edilir. Bu aslına başka bir açıdan bakıldığında "çevre" kavramı ile tutarlı değildir. Aslında, eğer bir şey varsa, Boşboğaz ve Bıldırcın sürekli kapak sayfalarında kadınlara yer vererek kadınların çok fazla merkezde olduğunu ima eder. Boşboğaz ve Bıldırcın'daki çizerler ve diğer çalışanlar, kadınların çevrede olmasını isteyebilirler, ancak, maalesef, onları her zaman merkezde bulurlarDevamını Oku
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