Faruk Ekici

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TARİH

14 Ekim 2023

Yönetmen ve oyun yazarı Işıl Kasapoğlu: Sansür ve otosansürü aşmak için ideolojimden değil ama politikadan taviz verebilirim

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden yönetmen ve oyun yazarı Işıl Kasapoğlu, Galatasaray Lisesi’nde başladığı amatör tiyatroculuğa 80’li yılların başında Paris’te kurduğu Theatre a Venir tiyatrosuyla devam etti. 1987 yılında İstanbul Şehir Tiyatroları'nın davetiyle Türkiye’ye dönen Kasapoğlu, sahneye koyduğu yüzlerce oyunun yanı sıra 1995'te Cüneyt Türel ve Tilbe Saran’la İstanbul'da Aksanat Prodüksiyon Tiyatrosu'nu, 1997'de de İzmit Şehir Tiyatrosu'nu kurdu.

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