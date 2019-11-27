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T24 Haftalık Yazarı

Ezgi Gizem Gülümser

ezgizemgulumser@gmail.com

TARİH

27 Kasım 2019

"Gözleri biraz mavi miydi, ha?": Edith'in Piaf olma serüveni

İKSV Tiyatro Festivali kapsamında Caddebostan Kültür Merkezi'nde Edith Piaf'ın yaşam öyküsü olan "Kaldırım Serçesi" sahnelendi

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TARİH

17 Kasım 2019

Karımın kocası benim neyim olur?

Bu yıl Enis Fosforoğlu anısına düzenlenen Kadıköy Tiyatro Festivali kapsamında Tiyatro Ak'la Kara'da Karımın Kocası oyunu sahneleniyor

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TARİH

16 Ekim 2019

Hayata tutunmak: Karahindiba!

Hücre içinde o kadar sıkışıyoruz ki adeta biz de diğer mahkumlarla hava almasını bekliyoruz oyun kişisinin… Ve ayaklar altında yetişmiş bir karahindiba bizim de sevgilimiz ve umudumuz oluyor. Oyundan sonra herkes karahindibasını düşünüyor

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TARİH

06 Ekim 2019

"Biz insanlara yardım ediyoruz": Ahududu

Tiyatro Kare'nin 29. yılında sahnelediği Ahududu, sezon boyunca izlenebilir

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TARİH

29 Eylül 2019

Pss Pss, bize sesleniyorlar!

Dünya’da sekiz yüzden fazla kez oynanmış Pss Pss, yeniden İstanbul’da. Baccala Compaigna’nın fiziksel tiyatroyu akrobasi ve şiirsellikle harmanladıkları gösterisi Pss Pss, mizahı, dokunaklı bir dil eşliğinde seyircisiyle paylaşıyor

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TARİH

29 Eylül 2019

Taranta Babu'yu 'Clown'lamak

Faşizmi "Clown gerçekliği"nde ve şiirsel bir anlatı ile deneyimlemek isteyenler, ajandalarına Oyun Sandalı'nın sahnelediği, Nazım'ın eserinden uyarlanan bu oyunu kaydetsinler

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TARİH

22 Eylül 2019

Bu sezon da devam edecek olan beş tiyatro oyunu

Bu hafta sizlere, geçmiş sezon başlayıp 2019-2020 sezonunda da seyircisi ile buluşacak olan oyunlardan birkaçını derlemek istedik

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TARİH

15 Eylül 2019

Yeni tiyatro sezonu başlıyor: İşte seyirciyi bekleyen oyunlar

Tiyatromuzda yeni bir sezona girerken tiyatro ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle İstanbul'da pek çok ekip seyircisiyle buluşmak için gün sayarken, sizler için seçtiğimiz birkaç oyunu ilginize sunmak istedik

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