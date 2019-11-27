Ezgi Gizem Gülümser

TARİH
27 Kasım 2019
İKSV Tiyatro Festivali kapsamında Caddebostan Kültür Merkezi'nde Edith Piaf'ın yaşam öyküsü olan "Kaldırım Serçesi" sahnelendiDevamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
Bu yıl Enis Fosforoğlu anısına düzenlenen Kadıköy Tiyatro Festivali kapsamında Tiyatro Ak'la Kara'da Karımın Kocası oyunu sahneleniyorDevamını Oku
TARİH
16 Ekim 2019
Hücre içinde o kadar sıkışıyoruz ki adeta biz de diğer mahkumlarla hava almasını bekliyoruz oyun kişisinin… Ve ayaklar altında yetişmiş bir karahindiba bizim de sevgilimiz ve umudumuz oluyor. Oyundan sonra herkes karahindibasını düşünüyorDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Tiyatro Kare'nin 29. yılında sahnelediği Ahududu, sezon boyunca izlenebilirDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Dünya’da sekiz yüzden fazla kez oynanmış Pss Pss, yeniden İstanbul’da. Baccala Compaigna’nın fiziksel tiyatroyu akrobasi ve şiirsellikle harmanladıkları gösterisi Pss Pss, mizahı, dokunaklı bir dil eşliğinde seyircisiyle paylaşıyorDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Faşizmi "Clown gerçekliği"nde ve şiirsel bir anlatı ile deneyimlemek isteyenler, ajandalarına Oyun Sandalı'nın sahnelediği, Nazım'ın eserinden uyarlanan bu oyunu kaydetsinlerDevamını Oku
TARİH
22 Eylül 2019
Bu hafta sizlere, geçmiş sezon başlayıp 2019-2020 sezonunda da seyircisi ile buluşacak olan oyunlardan birkaçını derlemek istedikDevamını Oku
TARİH
15 Eylül 2019
Tiyatromuzda yeni bir sezona girerken tiyatro ekipleri de çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle İstanbul'da pek çok ekip seyircisiyle buluşmak için gün sayarken, sizler için seçtiğimiz birkaç oyunu ilginize sunmak istedikDevamını Oku
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