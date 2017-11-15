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Esra Yalazan

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TARİH

15 Kasım 2017

Demirtaş'ın kelimeleriyle kadınlar ve 'imzalı kitap direnişi'

"Kuyrukta acayip aşklar da doğmuştur değil mi?"

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TARİH

20 Ağustos 2017

'Mektupların Romanı' ve Mihail Şişkin

Mihail Şişkin, kahramanları, onların bilinçlerinden mektuplarına sızanları okuyanlar 'o bağın', bir gün, bir biçimde kurulacağına inanmak istiyor

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TARİH

07 Ocak 2017

John Berger’le iyimserlik diyarında “Hoşbeş”

“Gözlerini son defa doğru kelimeyi bulmak için kapadı”

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TARİH

11 Aralık 2016

Flaubert’in Doğu’suna yolculuk

Gidemeyenler kendilerinden önce gidenlerin seyahatnameleriyle kendi “Doğu masallarını” inşa eder

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TARİH

20 Kasım 2016

Savaşın ‘Kadın’ yüzü ve Aleksiyeviç

Kadınların hikayeleri var olabilmek için tarihin her dönemde çok katmanlı “arkeolojik kazılara” ihtiyaç duyuyor

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TARİH

09 Ekim 2016

Hasan Ali Toptaş’ın merhametli romanı “Kuşlar Yasına Gider”

Bekleyiş, okurunu zamanın ve mekanın dışına iten umut hem de umutsuzluktur onun hikayelerinde, romanlarında...

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TARİH

02 Ekim 2016

Faşizmi sanatla sorgulayan besteci; Dimitri Şostakoviç ve J. Barnes

"Doğrusu, şairin söylediği gibi, insanın yazgısından kaçması diye bir şey yoktur"

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TARİH

08 Mart 2016

İnsanlık tarihinin iz bırakan ‘Kadınlar’ı ve Galeano

Böyle cesur bir başlığı hak edecek bir kitabın yayına hazırlanma nedenlerini daha önceki okuma tecrübelerimden tahmin edebiliyordum çünkü

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TARİH

06 Mart 2016

Gazetecilik, taraftarlar ve medya

Medyaya el koyduran muktedir çok şaşırtmıyor artık ama bu zulme, hukuksuzluğa sessiz kalanların toplumun bakışı beni ürkütüyor

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TARİH

20 Şubat 2016

Eco’nun edebi itirafları ve zihin açan hikâyeleri

"İlhama hilebaz yazarlar başvurur..."

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TARİH

25 Ocak 2016

Toprağın Tuzu: Gezegene yazılmış bir aşk mektubu

Wim Wenders, Seabatio Salgado, ve John Berger, bu yazının kahramanları...

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TARİH

29 Aralık 2015

Roboski ve 'İstenmeyen Çocuklar'

Roboski katiliamının üzerinden 4 sene geçti...

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