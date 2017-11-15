Esra Yalazan

TARİH
15 Kasım 2017
"Kuyrukta acayip aşklar da doğmuştur değil mi?"Devamını Oku
TARİH
20 Ağustos 2017
Mihail Şişkin, kahramanları, onların bilinçlerinden mektuplarına sızanları okuyanlar 'o bağın', bir gün, bir biçimde kurulacağına inanmak istiyorDevamını Oku
TARİH
07 Ocak 2017
“Gözlerini son defa doğru kelimeyi bulmak için kapadı”Devamını Oku
TARİH
11 Aralık 2016
Gidemeyenler kendilerinden önce gidenlerin seyahatnameleriyle kendi “Doğu masallarını” inşa ederDevamını Oku
TARİH
20 Kasım 2016
Kadınların hikayeleri var olabilmek için tarihin her dönemde çok katmanlı “arkeolojik kazılara” ihtiyaç duyuyorDevamını Oku
TARİH
09 Ekim 2016
Bekleyiş, okurunu zamanın ve mekanın dışına iten umut hem de umutsuzluktur onun hikayelerinde, romanlarında...Devamını Oku
TARİH
02 Ekim 2016
"Doğrusu, şairin söylediği gibi, insanın yazgısından kaçması diye bir şey yoktur"Devamını Oku
TARİH
08 Mart 2016
Böyle cesur bir başlığı hak edecek bir kitabın yayına hazırlanma nedenlerini daha önceki okuma tecrübelerimden tahmin edebiliyordum çünküDevamını Oku
TARİH
06 Mart 2016
Medyaya el koyduran muktedir çok şaşırtmıyor artık ama bu zulme, hukuksuzluğa sessiz kalanların toplumun bakışı beni ürkütüyorDevamını Oku
TARİH
20 Şubat 2016
"İlhama hilebaz yazarlar başvurur..."Devamını Oku
TARİH
25 Ocak 2016
Wim Wenders, Seabatio Salgado, ve John Berger, bu yazının kahramanları...Devamını Oku
TARİH
29 Aralık 2015
Roboski katiliamının üzerinden 4 sene geçti...Devamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.