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T24 Haftalık Yazarı

Enis Erdem Aydın

haftalik@t24.com.tr

TARİH

15 Mart 2020

İdlib'in otoyolları, Yunanistan'ın zeytinleri: Türkiye ve Rusya'nın Suriye'de nüfuz mücadelesi

Erdoğan vatandaşların kesintisiz, konforlu ve güvenli seyahat imkânına kavuşacağını söylüyordu. Bölge için hepimizin temennisi bu değil mi?

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