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T24 Haftalık Yazarı

Emre Metin Bilginer

haftalik@t24.com.tr

TARİH

06 Ekim 2020

Türk - Yunan ilişkilerindeki "soğuk barış" sona mı eriyor?

Doğu Akdeniz'de yıllardır yaşanan gerginliğin kalıcı bir çözüme kavuşmadan bir anda ortadan kalkacağını düşünmek hata olur

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