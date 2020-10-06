Emre Metin Bilginer

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T24 Haftalık Yazarı
TARİH
06 Ekim 2020
Doğu Akdeniz'de yıllardır yaşanan gerginliğin kalıcı bir çözüme kavuşmadan bir anda ortadan kalkacağını düşünmek hata olur
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