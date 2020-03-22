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T24 Haftalık Yazarı

Ebru Akdağ

haftalik@t24.com.tr

TARİH

22 Mart 2020

Korona günlerinde beslenme hurafeleri; aşı karşıtlığı ve ambalajlı gıda karalaması ile hesaplaşmanın zamanı

Konu gıda güvenliği olduğunda, moda ve trendlerin değil, gıda teknolojisinin değerinin anlaşılması ve ambalajlı gıdanın talep edilmesi gerekir

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