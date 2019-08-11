Ceyhan Suvari

TARİH
11 Ağustos 2019
Tabii ya, Suriyeliler gelene kadar her şey güllük gülistandı! İşsizlik sıfırdı, enflasyon varla yok arasıydı, milli gelir had safhadaydı, IMF bizden borç para istiyordu. Tam bir cennet bolluğu ve ahengi içerisinde kardeş kardeş yaşıyorken tıpkı şeytan gibi Suriyeliler geldi sonsuz cennet mutluluğumuz bozulduDevamını Oku
TARİH
04 Ağustos 2019
Tarihin her döneminde barış isteyenler değil, savaş isteyenler pişman olmuşlardırDevamını Oku
TARİH
14 Temmuz 2019
Semitik dinlerin bakış açısı ve onun kavramlarıyla Ezidiliğin açıklanmaya çalışılması başlı başına sorunlu bir yaklaşım olduğu gibi, bu yolla Ezidiliğin anlaşılması da mümkün değildirDevamını Oku
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