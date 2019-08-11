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T24 Haftalık Yazarı

Ceyhan Suvari

bilgi@t24.com.tr

TARİH

11 Ağustos 2019

Din kardeşliğinden asalaklığa, sığınmacı halleri

Tabii ya, Suriyeliler gelene kadar her şey güllük gülistandı! İşsizlik sıfırdı, enflasyon varla yok arasıydı, milli gelir had safhadaydı, IMF bizden borç para istiyordu. Tam bir cennet bolluğu ve ahengi içerisinde kardeş kardeş yaşıyorken tıpkı şeytan gibi Suriyeliler geldi sonsuz cennet mutluluğumuz bozuldu

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TARİH

04 Ağustos 2019

Bir Barış Akademisyeni'nin müdafaanamesi

Tarihin her döneminde barış isteyenler değil, savaş isteyenler pişman olmuşlardır

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TARİH

14 Temmuz 2019

Ezidiliğin Melek Tavus'u semitik dinlerin Şeytan'ı mı?

Semitik dinlerin bakış açısı ve onun kavramlarıyla Ezidiliğin açıklanmaya çalışılması başlı başına sorunlu bir yaklaşım olduğu gibi, bu yolla Ezidiliğin anlaşılması da mümkün değildir

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