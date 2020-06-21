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T24 Haftalık Yazarı
TARİH
21 Haziran 2020
Futbolu yakından takip edenler ve hatta etmeyenlerin diline pelesenk olmuş bir deyiş vardır "Hayat fena halde futbola benzer."
Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...
7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...
CNN Türk spikeri, canlı yayında görevine veda ettiğini açıkladı...
Erdoğan gençlerle konuşurken "Oy yok" yorumları geldi; yayın yorumlara kapatıldı...
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