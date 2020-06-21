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T24 Haftalık Yazarı

Cem Ülker

haftalik@t24.com.tr

TARİH

21 Haziran 2020

Mane'nin kırık telefonu ve futbolu sol kanatta oynayanlar

Futbolu yakından takip edenler ve hatta etmeyenlerin diline pelesenk olmuş bir deyiş vardır "Hayat fena halde futbola benzer."

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