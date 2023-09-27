Büşra Sanay | Londra Mektupları

TARİH
02 Kasım 2025
“Biz genelde tanıdığımız duygulardan oluştururuz karakteri. Ensest ise benim bildiğim bir duygu ve durum değil… O kadının ne hissettiğini, o çocuğun ne hissettiğini bulmak çok zorladı beni. Oynadığım en zor rollerden biridir Züleyha… Müşfik Kenter’in hem babam hem hocam olması çok zordu tabii ki. Babam benim hiçbir sınavımda oturmadı. Hep çıktı gitti salondan. Bana hiç not vermedi…”Devamını Oku
TARİH
25 Ekim 2025
MomTalks’un -Anneler Konuşuyor- kurucusu Bahar Eriş böyle söylüyor ve ekliyor: Ebeveynler genellikle çok kısa bir zaman diliminde düşünüyor. Bugün üniversiteye giren öğrenciler muhtemelen 70 yaşına kadar çalışacak ve muhtemelen 90'dan fazla yaşayacaklar. 2075 civarında emekli olacaklar ve belki de bir sonraki yüzyılı görecekler. Ebeveynler bu süre zarfında en iyi, en ödüllendirici ve en tatmin edici kariyerin ne olacağını bilir gibi davranıyorlar… Oysa çocuğu bugünün gözde kariyerlerinden birine itmenin, ömür boyu kendini gerçekleştirme ve mutluluk getirmesi pek olası değil…Devamını Oku
TARİH
11 Ekim 2025
Zbigniew Preisner, Kieslowski’nin filmlerine yaptığı müziklerle tanınmış. Müzikleri “vicdanın sesi” ya da onun bir yankısı. Bazen aklıma geliyor, “sadece bu müziklere film çekilebilir” diye. Ve düşünmeye devam ederim, acaba Kieslowski olmasaydı böyle bir efsaneyi tanıyabilecek miydik diye! Ya da bu müzikler olmasaydı, Kieslowski’nin filmleri bir miktar boynu bükük kalırdı diye. Preisner’in eşi benzeri olmayan Londra konserinin düşündürdükleri ve izlenimler…Devamını Oku
TARİH
06 Mayıs 2025
Dertli Divani, cemlerde on iki hizmetten biri olan “zakirlik” hizmetini yürütmesinden dolayı 2010 yılında UNESCO kriterleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak ilan edilmiştir.Devamını Oku
TARİH
27 Kasım 2024
"Ülkeden ülkeye değişen kurallar var. Avrupa ülkelerinde dört ay bekleme kuralı var mesela..."Devamını Oku
TARİH
30 Ekim 2024
"Hor baktık mı karıncaya, kırdık mı kanadını serçenin, vurduk mu karacanın yavrusunu ya nasıl kıyarız insana!"Devamını Oku
TARİH
29 Nisan 2024
“Bu müziği icra ederken neredeyse babamın yüreğine akmaya başlıyorum ve onu yeniden biraz daha düşünüyorum.”Devamını Oku
TARİH
12 Nisan 2024
Kelimelerin gücüne kalp mi dayanır, akıl mı dayanır arkadaş diyor ve uzaklara dalıp okuduklarımı kalbime indirmeye çalışıyorum…Devamını Oku
TARİH
03 Mart 2024
Michelangelo’nun, mermerin içinden söküp çıkardığı Davut heykelini konuşmamızın üzerinden biraz zaman geçmişti. Peki ya, Sistina Şapeli'nin tavanını tezyin ettiği günlere giden yol, yapılan diyaloglar, yaşadığı bedensel zorluklar ve sonuçta ortaya çıkan o inanılmaz ve seyretmeye doyamadığım görüntü…Devamını Oku
TARİH
09 Nisan 2023
Buradaki insanlar da ellerinden geleni yapmayı sürdürüyor; içten, samimiyetle ve hissederekDevamını Oku
TARİH
26 Mart 2023
Bu depremlerde enkaz altında kalan da öldü, kurtarılan da…Devamını Oku
TARİH
24 Aralık 2022
Doç. Dr. Gökçen Erdoğan: Türkiye, kadınların itildiği ve uçurumdan düşerken çığlık atmalarının dahi engellendiği bir ülkeDevamını Oku
