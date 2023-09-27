Büşra Sanay | Londra Mektupları

“Biz genelde tanıdığımız duygulardan oluştururuz karakteri. Ensest ise benim bildiğim bir duygu ve durum değil… O kadının ne hissettiğini, o çocuğun ne hissettiğini bulmak çok zorladı beni. Oynadığım en zor rollerden biridir Züleyha… Müşfik Kenter’in hem babam hem hocam olması çok zordu tabii ki. Babam benim hiçbir sınavımda oturmadı. Hep çıktı gitti salondan. Bana hiç not vermedi…”