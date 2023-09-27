Büşra Sanay | Londra Mektupları

T24 LogoT24 Logo

TARİH

02 Kasım 2025

Melissa Kenter, babası Müşfik Kenter’i ve sahnelediği ‘Züleyha’yı anlatıyor: Belki ensesti bilsem bu oyunu yapamazdım!

“Biz genelde tanıdığımız duygulardan oluştururuz karakteri. Ensest ise benim bildiğim bir duygu ve durum değil… O kadının ne hissettiğini, o çocuğun ne hissettiğini bulmak çok zorladı beni. Oynadığım en zor rollerden biridir Züleyha… Müşfik Kenter’in hem babam hem hocam olması çok zordu tabii ki. Babam benim hiçbir sınavımda oturmadı. Hep çıktı gitti salondan. Bana hiç not vermedi…”



TARİH

25 Ekim 2025

“Her çocuk kendi hızında ilerler, lütfen arkadan ittirmeyiniz; birçok ebeveyn çocuğuna eksik ve yanlış yol gösteriyor!”

MomTalks’un -Anneler Konuşuyor- kurucusu Bahar Eriş böyle söylüyor ve ekliyor: Ebeveynler genellikle çok kısa bir zaman diliminde düşünüyor. Bugün üniversiteye giren öğrenciler muhtemelen 70 yaşına kadar çalışacak ve muhtemelen 90'dan fazla yaşayacaklar. 2075 civarında emekli olacaklar ve belki de bir sonraki yüzyılı görecekler. Ebeveynler bu süre zarfında en iyi, en ödüllendirici ve en tatmin edici kariyerin ne olacağını bilir gibi davranıyorlar…  Oysa çocuğu bugünün gözde kariyerlerinden birine itmenin, ömür boyu kendini gerçekleştirme ve mutluluk getirmesi pek olası değil…



TARİH

11 Ekim 2025

Kederin estetiği: Zbigniew Preisner

Zbigniew Preisner, Kieslowski’nin filmlerine yaptığı müziklerle tanınmış. Müzikleri “vicdanın sesi” ya da onun bir yankısı. Bazen aklıma geliyor, “sadece bu müziklere film çekilebilir” diye. Ve düşünmeye devam ederim, acaba Kieslowski olmasaydı böyle bir efsaneyi tanıyabilecek miydik diye! Ya da bu müzikler olmasaydı, Kieslowski’nin filmleri bir miktar boynu bükük kalırdı diye. Preisner’in eşi benzeri olmayan Londra konserinin düşündürdükleri ve izlenimler…



TARİH

06 Mayıs 2025

Eski sözlerle yürünen yeni yollar

Dertli Divani, cemlerde on iki hizmetten biri olan “zakirlik” hizmetini yürütmesinden dolayı 2010 yılında UNESCO kriterleri çerçevesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak ilan edilmiştir.



TARİH

27 Kasım 2024

Sahiplenilen evcil hayvanlar yurt dışına götürülürken en sık hangi hatalar yapılıyor; Barınak Meleği Türkan Ceylan anlatıyor...

"Ülkeden ülkeye değişen kurallar var. Avrupa ülkelerinde dört ay bekleme kuralı var mesela..."



TARİH

30 Ekim 2024

Türkiye’nin en genç belediye başkanlarından Kemal Çamlıyurt: Bizim inancımızda doğaya ait her şey kutsal sayılır, bu bizi AKP belediyelerinden ayırır

"Hor baktık mı karıncaya, kırdık mı kanadını serçenin, vurduk mu karacanın yavrusunu ya nasıl kıyarız insana!"



TARİH

29 Nisan 2024

Londra Mektupları: Dalai Lama reenkarnasyonundan Anoushka Shankar’a

“Bu müziği icra ederken neredeyse babamın yüreğine akmaya başlıyorum ve onu yeniden biraz daha düşünüyorum.”



TARİH

12 Nisan 2024

Londra Mektupları: 'Altın renkli Haliç'ten, Stoke Newington’a

Kelimelerin gücüne kalp mi dayanır, akıl mı dayanır arkadaş diyor ve uzaklara dalıp okuduklarımı kalbime indirmeye çalışıyorum…



TARİH

03 Mart 2024

Sistina Şapeli yolunda...

Michelangelo’nun, mermerin içinden söküp çıkardığı Davut heykelini konuşmamızın üzerinden biraz zaman geçmişti. Peki ya, Sistina Şapeli'nin tavanını tezyin ettiği günlere giden yol, yapılan diyaloglar, yaşadığı bedensel zorluklar ve sonuçta ortaya çıkan o inanılmaz ve seyretmeye doyamadığım görüntü…



TARİH

09 Nisan 2023

Londra’da Dayanışma Kermesi ve Kurak Günler...

Buradaki insanlar da ellerinden geleni yapmayı sürdürüyor; içten, samimiyetle ve hissederek



TARİH

26 Mart 2023

Şehirlere yağan sonsuz yas

Bu depremlerde enkaz altında kalan da öldü, kurtarılan da…



TARİH

24 Aralık 2022

Bir jinekoloğun gözünden Türkiye'de kadın olmak

Doç. Dr. Gökçen Erdoğan: Türkiye, kadınların itildiği ve uçurumdan düşerken çığlık atmalarının dahi engellendiği bir ülke


