Burak Soyer | Dinleme Cihazı

TARİH
20 Ekim 2024
“Zordu” için Başak Tuncer şunları söylüyor: Kabulü öğrenmek kendimize verdiğimiz en büyük hediyelerden biri bence. Bu parça da kendimle sohbetlerimden biri olduDevamını Oku
TARİH
13 Ekim 2024
Yalçın Konuk, yeni albümü “Baroquian”ı, "Her albümde olduğu gibi, dinlemeyi arzuladığım bir albüm olsun istedim; müziğimin arasında kaybolup gideceğim, HBO Max’ta yayınlanan Baroquian adında bir mini dizinin sahnelerinde çalınan bir müzik olsun istedim" ifadeleriyle anlattıDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2024
Marla müzik grubunun bas gitaristi Esra Hasandayıoğlu, grubun yeni şarkısıyla ilgili şu ipuçlarını verdi: Bir yandan yeni kimliğimizin uyum süreciyle meşgulken, ikinci şarkımızın da son hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. “Doğdum”a göre çok daha sert soundlu ve İngilizce bir şarkı olacakDevamını Oku
TARİH
29 Eylül 2024
Gülce Duru, yeni şarkısı "O Sırada"yı anlatırken "Pek çok kişinin dinledikçe kendi hikâyesinden izler bulabileceğini hissediyorum" diyorDevamını Oku
TARİH
15 Eylül 2024
"Şarkılarımı üretirken, ilk motivasyonum kendi hissiyatım oluyor elbette. Gerçekten samimi duygularla oluştular"Devamını Oku
TARİH
08 Eylül 2024
"Gündoğarken şarkıları ben olmasam da her zaman yaşayacak. Yaptığım şey şarkıyı kendi dünyama uyarlamak oldu"Devamını Oku
TARİH
01 Eylül 2024
"Fenomenler, TikTok yıldızlarının kendini şarkıcı ilan ettiği bu dünyada ben mutlu değilim, umutlu hiç değilim. Bunu şarkı söyleyen biri olarak değil, şarkı dinleyen biri olarak söylüyorum. Müzik uygulamalarının eleştirdikleri Unkapanı tekelinden hiç de farklı olmadığını görüyorum"Devamını Oku
TARİH
25 Ağustos 2024
"Bir sanatçının eserleriyle ve yaşamıyla bir insana aktarması gereken en kıymetli şey, o insanı gündelik yaşamın tahakkümünden kurtarmaktır"Devamını Oku
TARİH
18 Ağustos 2024
Son yıllarda “aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleme” durumunu çok iyi kavramış, hatta bu durumdan fazlasıyla sıkılmış olduğum için hep yeni bir fikir üretmek ya da daha önce yaptığımın tam tersi yönüne bakmak bana iyi geliyorDevamını Oku
TARİH
11 Ağustos 2024
Yazması bizden, dinlemesi sizden...Devamını Oku
TARİH
04 Ağustos 2024
"Geçmişinizden bugününüze aktaramadığınız hiçbir şey yarınınızı şekillendiremez"Devamını Oku
TARİH
23 Şubat 2020
Ankaralı indie grubu 'Perdenin Ardındakiler' çok sevilen single’larının ardından ilk EP’si 'Düşüş' ile dinleyici karşısındaDevamını Oku
Daha Fazla
© Tüm hakları saklıdır.