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T24 Haftalık Yazarı

Burak Soyer | Dinleme Cihazı

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TARİH

20 Ekim 2024

Kronik Leila’nın ikinci albümlerinden çıkan ilk tekli “Zordu” yayında

“Zordu” için Başak Tuncer şunları söylüyor: Kabulü öğrenmek kendimize verdiğimiz en büyük hediyelerden biri bence. Bu parça da kendimle sohbetlerimden biri oldu

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TARİH

13 Ekim 2024

Yalçın Konuk: 'Baroquian' yalnızca bir albüm değil; dinleyicide yeni görseller yaratan bir sanatsal deneyim

Yalçın Konuk, yeni albümü “Baroquian”ı, "Her albümde olduğu gibi, dinlemeyi arzuladığım bir albüm olsun istedim; müziğimin arasında kaybolup gideceğim, HBO Max’ta yayınlanan Baroquian adında bir mini dizinin sahnelerinde çalınan bir müzik olsun istedim" ifadeleriyle anlattı

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TARİH

06 Ekim 2024

Marla: Müziğimizin kendisi konuşulsun isteriz, kim olduğumuz ya da cinsiyetimiz değil

Marla müzik grubunun bas gitaristi Esra Hasandayıoğlu, grubun yeni şarkısıyla ilgili şu ipuçlarını verdi: Bir yandan yeni kimliğimizin uyum süreciyle meşgulken, ikinci şarkımızın da son hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. “Doğdum”a göre çok daha sert soundlu ve İngilizce bir şarkı olacak

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TARİH

29 Eylül 2024

Gülce Duru: Pek çok kişinin şarkıda kendi hikâyesinden izler bulabileceğini hissediyorum

Gülce Duru, yeni şarkısı "O Sırada"yı anlatırken "Pek çok kişinin dinledikçe kendi hikâyesinden izler bulabileceğini hissediyorum" diyor

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TARİH

15 Eylül 2024

Emrah Şener: Şarkılarımı yazdığım dönem müzik sanatı daha samimi, daha içten, yenilikçi, ilerici bir dönemindeydi

"Şarkılarımı üretirken, ilk motivasyonum kendi hissiyatım oluyor elbette. Gerçekten samimi duygularla oluştular"

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TARİH

08 Eylül 2024

Tuna Kiremitçi: Müzik ve edebiyat artık iki kanadım gibi oldular, biri olmazsa uçamam gibi geliyor

"Gündoğarken şarkıları ben olmasam da her zaman yaşayacak. Yaptığım şey şarkıyı kendi dünyama uyarlamak oldu"

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TARİH

01 Eylül 2024

Pamela: Rock hiçbir zaman ölecek bir müzik değil, ama eski etkisine tekrar kavuşacağına inancım yok

"Fenomenler, TikTok yıldızlarının kendini şarkıcı ilan ettiği bu dünyada ben mutlu değilim, umutlu hiç değilim. Bunu şarkı söyleyen biri olarak değil, şarkı dinleyen biri olarak söylüyorum. Müzik uygulamalarının eleştirdikleri Unkapanı tekelinden hiç de farklı olmadığını görüyorum"

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TARİH

25 Ağustos 2024

Özgür Aydın: Önemli olan yolda olup yolculuğun tadına ve farkına varmak, yolun sonunu hepimiz biliyoruz zaten

"Bir sanatçının eserleriyle ve yaşamıyla bir insana aktarması gereken en kıymetli şey, o insanı gündelik yaşamın tahakkümünden kurtarmaktır"

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TARİH

18 Ağustos 2024

Nihan Belgin: “Yaşadığımız bu dönem ve koşullarda hiçbirimiz ayık olmak istemiyoruz”

Son yıllarda “aynı şeyleri yaparak farklı sonuç bekleme” durumunu çok iyi kavramış, hatta bu durumdan fazlasıyla sıkılmış olduğum için hep yeni bir fikir üretmek ya da daha önce yaptığımın tam tersi yönüne bakmak bana iyi geliyor

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TARİH

11 Ağustos 2024

Haftanın Playlist’i

Yazması bizden, dinlemesi sizden...

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TARİH

04 Ağustos 2024

Nuri Savruk: İnsanı şekillendiren ruhundaki parmak izleridir

"Geçmişinizden bugününüze aktaramadığınız hiçbir şey yarınınızı şekillendiremez"

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TARİH

23 Şubat 2020

Ve 'perde'!

Ankaralı indie grubu 'Perdenin Ardındakiler' çok sevilen single’larının ardından ilk EP’si 'Düşüş' ile dinleyici karşısında

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