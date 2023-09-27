Binnaz Saktanber

Jane Fonda uyarmaya çalışıyor: "Bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyor gibi gözüküyorsun" diyor ama Lopez kulak asmıyor. Affleck film boyunca özel hayatını kameralar karşısında yaşamak istemeyen sek erkek rolü kesiyor (ama hiç inandırıcı olamıyor) ve Lopez'in sevilme isteğini kendi alkol bağımlılığı ile karşılaştırıyor. "Jen çocukken ihmal edilmiş. Nasıl ki dünyadaki tüm alkol, bir alkoliğin içindeki boşluğu dolduramaz; Jen için de dünyadaki tüm takipçi, film veya albüm gelse içinde acı çeken o kısmı susturamaz" diyor. İnsan üzülüyor