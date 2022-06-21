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Konuk Yazar

Berk Esen

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TARİH

21 Haziran 2022

"Rekabetçi otoriterlik" tartışması üzerine...

"Ana akım siyaset bilimi" dışında kalmanın böyle avantajları var. Sizden daha ikna edici argümanlar karşısında ne yeni bir kavram ne de daha başarılı bir siyasi program koymanız beklenmiyor. Zira retorik düzeyde ve nasıl olsa uygulanmayacak sert çıkışlar yaparak kendinizi herkesten daha muhalif olarak gösterebiliyorsunuz. Zaten kendi ekolünüz dışındaki kimseyi ikna edemediğinizi ve edemeyeceğinizi bildiğiniz için kısa alanda paslaşmalarla yetiniyorsunuz

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