Aydan Çelik

TARİH
10 Temmuz 2022
Gördüğünüz çizim aslında birkaç yıl evvel yapıldı. Her Kurban Bayramı'nda eşe dosta gönderiliyor. Bu bayram revize edilmiş haliyle, Tour de France formalarıyla T24 okurlarına gelsinDevamını Oku
TARİH
03 Temmuz 2022
Émile Zola'nın, Dreyfus Davası vesilesiyle Cumhurbaşkanı Émile Loubet'ye yazdığı açık mektup, Fransa'yı tam anlamıyla ikiye böldü. Bu bölünmeden dünyanın en ünlü bisiklet yarışı, Tour de France doğdu. 119 yaşındaki Tour, geçtiğimiz cuma Kopenhag'tan yola çıktıDevamını Oku
TARİH
29 Haziran 2022
85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın, sinemaya Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları filmiyle adım atmıştı. Film, Luchino Visconti'nin dört yıl evvel çektiği Rocco ve Kardeşleri'ne benzetilmişti. Asıl şaşırtıcı olan Cüneyt Arkın, Alain Delon benzerliğiydiDevamını Oku
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