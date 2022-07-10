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T24 Haftalık Yazarı

Aydan Çelik

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TARİH

10 Temmuz 2022

Bu bayram E.T.'leriniz bizden

Gördüğünüz çizim aslında birkaç yıl evvel yapıldı. Her Kurban Bayramı'nda eşe dosta gönderiliyor. Bu bayram revize edilmiş haliyle, Tour de France formalarıyla T24 okurlarına gelsin

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TARİH

03 Temmuz 2022

Dreyfus Davası'ndan doğan bisiklet yarışı: Tour de France

Émile Zola'nın, Dreyfus Davası vesilesiyle Cumhurbaşkanı Émile Loubet'ye yazdığı açık mektup, Fransa'yı tam anlamıyla ikiye böldü. Bu bölünmeden dünyanın en ünlü bisiklet yarışı, Tour de France doğdu. 119 yaşındaki Tour,  geçtiğimiz cuma Kopenhag'tan yola çıktı

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TARİH

29 Haziran 2022

Cüneyt Arkın, Alain Delon ve Gurbet Kuşları 

85 yaşında hayatını kaybeden Cüneyt Arkın, sinemaya Halit Refiğ'in Gurbet Kuşları filmiyle adım atmıştı. Film, Luchino Visconti'nin dört yıl evvel çektiği Rocco ve Kardeşleri'ne benzetilmişti. Asıl şaşırtıcı olan Cüneyt Arkın, Alain Delon benzerliğiydi

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