Aslı Kotaman

Herkes benzer fotoğraflar paylaşıyor. Bu bizler için çok bir anlam ifade etmemeye başladı. Sadece kendimiz için paylaşıyoruz elbette. Çünkü gururlanıyoruz. Ama bir kişi için bir anlam ifade ediyor. Çocuğun kendisi. Acaba rızası olur muydu?