Aslı Kotaman

TARİH
15 Aralık 2019
Birbirine dolanan zincir kolyeleri ayırmayı denediniz mi hiç? Ne zordur o iç içe geçmişliği ortadan kaldırmak?Devamını Oku
TARİH
01 Aralık 2019
Birlik olan insanlardan hâlâ korkuyoruz. Ben kendi adıma bazı korkularımı yendim, bazıları hala benimle beraber. Benimle beraber olanlar ise çoğunlukla hayata ilişkin olanlarDevamını Oku
TARİH
24 Kasım 2019
Üst kültürel sınıfa ait bir kimliğe bürünmek için uygulanan ritüeller tam tersi bir noktada konumlandırıyor insanı. Bir bebeğe tek taş takılmasını başka nasıl açıklarsınız?Devamını Oku
TARİH
17 Kasım 2019
İs-ti-yo-rum. Çocuklardan sıklıkla duyuyorum. Parkta, sınıfa girerken, karşıdan karşıya geçerken… Büyükler de istiyor. Sahip oldukça daha fazlasını, doydukça aç olmayı, aç kaldıkça doymayı istiyor. Kurallara uymak istemeyen, kuralları koymak isteyen insanlarla dolu çevremizDevamını Oku
TARİH
10 Kasım 2019
Anlamları, kodları üzerinde dururuz göstergelerin. Ama bazen gözümüzün önünde duranı, odadaki fili, düz anlamı kaçırırızDevamını Oku
TARİH
03 Kasım 2019
Serbestlik vurgusu, bir vurgu olmaya başladığından beri beni rahatsız eder. Birileri sürekli rahat olmamı, kendimi bırakarak ânı yaşamamı söylüyorsa bir türlü kendimi bırakamaz oluyorumDevamını Oku
TARİH
27 Ekim 2019
"Beklentilerden vazgeçmek, onları yerine getirmek kadar rahatlatıcıdır"; böyle olduğunu savundum durdum hep... Oysa iki dizi seyrettim ve beklentilerden vazgeçmenin bile zaman zaman yetmeyeceği bir distopyanın içinde buldum kendimiDevamını Oku
TARİH
20 Ekim 2019
"Bazen gezegenimiz acaba evrenin tımarhanesi mi diye düşünmeden edemiyorum"Devamını Oku
TARİH
13 Ekim 2019
Kelimelerimizin içi boş. Onlara çok da anlam yüklemeden zaman zaman sadece o cümlenin içinde güzel ve vurucu olabileceği için kullanıyoruz. Böylece akılda kalan sadece vuruculuk oluyor. Kalanı uçup gidiyorDevamını Oku
TARİH
06 Ekim 2019
Bizi yalnız bırakan sadece sosyal olduğunu sandığımız medya mı?Devamını Oku
TARİH
29 Eylül 2019
Herkes benzer fotoğraflar paylaşıyor. Bu bizler için çok bir anlam ifade etmemeye başladı. Sadece kendimiz için paylaşıyoruz elbette. Çünkü gururlanıyoruz. Ama bir kişi için bir anlam ifade ediyor. Çocuğun kendisi. Acaba rızası olur muydu?Devamını Oku
TARİH
22 Eylül 2019
Doğal Yaşam ve Başkaldırı kitabında Thoreau "insan vazgeçebildiği eşya oranında zengindir" diyordu. Durup düşündüm. Nelerimden vazgeçebilirim? Örneğin telefonumu hiç düşünmeden verebilir miyim?Devamını Oku
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