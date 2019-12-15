T24 LogoT24 Logo

T24 Haftalık Yazarı

Aslı Kotaman

aslikotaman@t24.com.tr

TARİH

15 Aralık 2019

Bir ayrılık hikâyesi

Birbirine dolanan zincir kolyeleri ayırmayı denediniz mi hiç? Ne zordur o iç içe geçmişliği ortadan kaldırmak?

Devamını Oku

TARİH

01 Aralık 2019

Ölülerden değil dirilerden korkmalı!

Birlik olan insanlardan hâlâ korkuyoruz. Ben kendi adıma bazı korkularımı yendim, bazıları hala benimle beraber. Benimle beraber olanlar ise çoğunlukla hayata ilişkin olanlar

Devamını Oku

TARİH

24 Kasım 2019

Paranı neye harcıyorsan osun

Üst kültürel sınıfa ait bir kimliğe bürünmek için uygulanan ritüeller tam tersi bir noktada konumlandırıyor insanı. Bir bebeğe tek taş takılmasını başka nasıl açıklarsınız?

Devamını Oku

TARİH

17 Kasım 2019

'Sana hiç sahip olamadığımdan, senden vazgeçemiyorum'

İs-ti-yo-rum. Çocuklardan sıklıkla duyuyorum. Parkta, sınıfa girerken, karşıdan karşıya geçerken… Büyükler de istiyor. Sahip oldukça daha fazlasını, doydukça aç olmayı, aç kaldıkça doymayı istiyor. Kurallara uymak istemeyen, kuralları koymak isteyen insanlarla dolu çevremiz

Devamını Oku

TARİH

10 Kasım 2019

Joker'de saat hep 11'i 11 geçiyor

Anlamları, kodları üzerinde dururuz göstergelerin. Ama bazen gözümüzün önünde duranı, odadaki fili, düz anlamı kaçırırız

Devamını Oku

TARİH

03 Kasım 2019

Bir tayt, bir tişört; bütün gereken bu mu?

Serbestlik vurgusu, bir vurgu olmaya başladığından beri beni rahatsız eder. Birileri sürekli rahat olmamı, kendimi bırakarak ânı yaşamamı söylüyorsa bir türlü kendimi bırakamaz oluyorum

Devamını Oku

TARİH

27 Ekim 2019

Dünyaya kaygıyla bakar olduk!

"Beklentilerden vazgeçmek, onları yerine getirmek kadar rahatlatıcıdır"; böyle olduğunu savundum durdum hep... Oysa iki dizi seyrettim ve beklentilerden vazgeçmenin bile zaman zaman yetmeyeceği bir distopyanın içinde buldum kendimi

Devamını Oku

TARİH

20 Ekim 2019

Ben nerede değilsem, orada mutlu olacakmışım gibi gelir

"Bazen gezegenimiz acaba evrenin tımarhanesi mi diye düşünmeden edemiyorum"

Devamını Oku

TARİH

13 Ekim 2019

'Sorun bende mi yoksa dışarısı gitgide daha mı komik oluyor?'

Kelimelerimizin içi boş. Onlara çok da anlam yüklemeden zaman zaman sadece o cümlenin içinde güzel ve vurucu olabileceği için kullanıyoruz. Böylece akılda kalan sadece vuruculuk oluyor. Kalanı uçup gidiyor

Devamını Oku

TARİH

06 Ekim 2019

Yalnızlık ömür boyu

Bizi yalnız bırakan sadece sosyal olduğunu sandığımız medya mı?

Devamını Oku

TARİH

29 Eylül 2019

Ne "çektin" be anne!

Herkes benzer fotoğraflar paylaşıyor. Bu bizler için çok bir anlam ifade etmemeye başladı. Sadece kendimiz için paylaşıyoruz elbette. Çünkü gururlanıyoruz. Ama bir kişi için bir anlam ifade ediyor. Çocuğun kendisi. Acaba rızası olur muydu?

Devamını Oku

TARİH

22 Eylül 2019

Telefonsuz yaşam olur mu?

Doğal Yaşam ve Başkaldırı kitabında Thoreau "insan vazgeçebildiği eşya oranında zengindir" diyordu. Durup düşündüm. Nelerimden vazgeçebilirim? Örneğin telefonumu hiç düşünmeden verebilir miyim?

Devamını Oku

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hareketli anlar: "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım"...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24