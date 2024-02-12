Aslı Atasoy

TARİH
12 Şubat 2024
Unkapanı bir ara Kral'a karşı bir karar aldı; "Malzeme bizim, biz bir de buna para ödüyoruz. O zaman yayınlatmayalım" dedilerDevamını Oku
TARİH
11 Şubat 2024
Kral TV de popüler kültürün Türkiye'de yeşerdiği o dönemde çok önemli bir araç, bir silahtı. İnsanların hayallerini gerçekleştirdiği ama aynı zamanda da trajedileri ile güç ve hegemonya ilişkilerini çok katı şekilde barındıran ilginç bir yapıDevamını Oku
TARİH
10 Şubat 2024
Pop patlamasını herkes Aşkın Nur Yengi ya da Yonca Evcimik'ten bilir, ama asıl başlatan Hakan Peker'dirDevamını Oku
TARİH
09 Şubat 2024
90'lar bir dönem değil bir akımdı. O akım konserlerde hâlâ yaşanıyor. Sıcak, içten, mutlu ve eğlenceli…Devamını Oku
TARİH
08 Şubat 2024
"Biz genelde yaptığımız müzik ve seçtiğimiz isimler açısından firma kimliğimizle biraz Anti-Kral TV'ci olarak tanımlanabiliriz. Kendi kataloğumuzu ve kendi seçtiğimiz müzik türünü Kral TV'nin çok itibar etmediği bir noktaya kurduk"Devamını Oku
TARİH
07 Şubat 2024
"Medyanın etkisi var mı? Doğru kullanırsınız evet. Mesela ben, herkes Hülya Avşar'ın peşinden koşarken Ergüder Yoldaş'ı kovalıyordum"Devamını Oku
TARİH
06 Şubat 2024
İskender Ulus, Kral TV'den hem kazanç sağladı hem de yeri geldi kafa tuttuDevamını Oku
TARİH
05 Şubat 2024
"Aşırı cesaretliymişim. Şimdinin Türkiye'sinde buna cesaret edemeyebilirim. Bu bir itiraf"Devamını Oku
TARİH
04 Şubat 2024
Ahlak çerçevesinde bir düzen kurabilmek için para aldık. Yoksa Reyhan Karaca'dan, Metin Arolat, Rafet El Roman'dan hiç para almadık. Ama mesela Doğuş'tan para aldık. Doğuş benim için sanatçı olmaması gereken isimlerden biriydi. Ekranımı kirleteceksem hiç değilse parasını ödüyor olsun, dedim. Mansur Ark'tan aldık. Yani herkesten almıyorduk. Ekrana uygun bulmadıklarımızdan para aldık. Gülben Ergen'den aldık. Neden aldık? Gülben Ergen'i tam bir müzisyen, sanatçı görmediğimiz için aldıkDevamını Oku
TARİH
03 Şubat 2024
Kral TV'nin 30. yılına denk gelen bu yıl, bir dosya ile o günlere bakmak istedikDevamını Oku
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