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Aslı Atasoy

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TARİH

12 Şubat 2024

Baki Gövtepe: İnsanlar ev satıp klip döndürdüler

Unkapanı bir ara Kral'a karşı bir karar aldı; "Malzeme bizim, biz bir de buna para ödüyoruz. O zaman yayınlatmayalım" dediler

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TARİH

11 Şubat 2024

Kadir Demirel: Kral TV bir silahtı

Kral TV de popüler kültürün Türkiye'de yeşerdiği o dönemde çok önemli bir araç, bir silahtı. İnsanların hayallerini gerçekleştirdiği ama aynı zamanda da trajedileri ile güç ve hegemonya ilişkilerini çok katı şekilde barındıran ilginç bir yapı

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TARİH

10 Şubat 2024

Naim Dilmener: Kral TV manipüle etti

Pop patlamasını herkes Aşkın Nur Yengi ya da Yonca Evcimik'ten bilir, ama asıl başlatan Hakan Peker'dir

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TARİH

09 Şubat 2024

Reyhan Karaca: 90'lar büyülüydü

90'lar bir dönem değil bir akımdı. O akım konserlerde hâlâ yaşanıyor. Sıcak, içten, mutlu ve eğlenceli…

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TARİH

08 Şubat 2024

Bülent Forta: 90'lar pop müziği Özal liberalizminin armağanı

"Biz genelde yaptığımız müzik ve seçtiğimiz isimler açısından firma kimliğimizle biraz Anti-Kral TV'ci olarak tanımlanabiliriz. Kendi kataloğumuzu ve kendi seçtiğimiz müzik türünü Kral TV'nin çok itibar etmediği bir noktaya kurduk"

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TARİH

07 Şubat 2024

Magazin programlarının deneyimli ismi Ali Çınar: Pop ise çikolata, arabesk ise lahmacun

"Medyanın etkisi var mı? Doğru kullanırsınız evet. Mesela ben, herkes Hülya Avşar'ın peşinden koşarken Ergüder Yoldaş'ı kovalıyordum"

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TARİH

06 Şubat 2024

Unkapanı piyasasının güçlü yapımcılarından İskender Ulus: Kral'ın büyük faydasını gördüm

İskender Ulus, Kral TV'den hem kazanç sağladı hem de yeri geldi kafa tuttu

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TARİH

05 Şubat 2024

VJ Bülent: O dönem zil zurna bütün ülke âşıktık

"Aşırı cesaretliymişim. Şimdinin Türkiye'sinde buna cesaret edemeyebilirim. Bu bir itiraf"

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TARİH

04 Şubat 2024

Şule Bekrioğlu: 90'lar Kral TV'nin yarattığı imajla oldu

Ahlak çerçevesinde bir düzen kurabilmek için para aldık. Yoksa Reyhan Karaca'dan, Metin Arolat, Rafet El Roman'dan hiç para almadık. Ama mesela Doğuş'tan para aldık. Doğuş benim için sanatçı olmaması gereken isimlerden biriydi. Ekranımı kirleteceksem hiç değilse parasını ödüyor olsun, dedim. Mansur Ark'tan aldık. Yani herkesten almıyorduk. Ekrana uygun bulmadıklarımızdan para aldık. Gülben Ergen'den aldık. Neden aldık? Gülben Ergen'i tam bir müzisyen, sanatçı görmediğimiz için aldık

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TARİH

03 Şubat 2024

Kral'a bakmak: 90'lı yıllarda müzik

Kral TV'nin 30. yılına denk gelen bu yıl, bir dosya ile o günlere bakmak istedik

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