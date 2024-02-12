Aslı Atasoy

Ahlak çerçevesinde bir düzen kurabilmek için para aldık. Yoksa Reyhan Karaca'dan, Metin Arolat, Rafet El Roman'dan hiç para almadık. Ama mesela Doğuş'tan para aldık. Doğuş benim için sanatçı olmaması gereken isimlerden biriydi. Ekranımı kirleteceksem hiç değilse parasını ödüyor olsun, dedim. Mansur Ark'tan aldık. Yani herkesten almıyorduk. Ekrana uygun bulmadıklarımızdan para aldık. Gülben Ergen'den aldık. Neden aldık? Gülben Ergen'i tam bir müzisyen, sanatçı görmediğimiz için aldık