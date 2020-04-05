Asım Karaömerlioğlu

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T24 Haftalık Yazarı
TARİH
05 Nisan 2020
1945'de başlayan 80 yıllık bir tarihsel çevrimin akıl tutulmasına sahne olan son düzlüğüne nihai çiviyi küçücük bir virüs çaktı
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