Zlatan Ibrahimovic de Squid Game akımına katıldı

Squid Game akımına dahil olan dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesaplarından TikTok yıldızı Khaby Lame ile çektiği videoyu, "Benim Oyunum Benim Hikayem" notunu düşerek paylaştı.

İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İsveçli futbolcunun popüler dizi Squid Game temalı paylaşımı büyük ilgi gördü.

İbrahimovic'in, TikTok’un en çok takip edilen kullanıcılarından Khaby Lame ile çektiği videoda bütün engelleri aşan Khaby, son adımda Zlatan ile karşılaşınca oyunu kaybediyor.

Sosyal medya hesabından videoyu paylaşan İbrahimovic, paylaşımın altına "Benim Oyunum Benim Kurallarım" notunu düştü.