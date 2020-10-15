Zafer Algöz'den 'Tanrıdan Diledim' performansı...

T24 Haber Merkezi

Oyuncu Zafer Algöz, Yavuz Bingöl'ün 'Tanrıdan Diledim' şarkısını söyledi.

Haber Global'de Jülide Ateş'in '40' programına konuk olan oyuncu Zafer Algöz'ün programın tanıtımında Yavuz Bingöl'ün 'Tanrıdan Diledim' şarkısını söylediği görülüyor.

Tanıtım videosuna göre "Televizyonda mizaha neden yer kalmadı?" sorusu yöneltilen Algöz, "Kaliteli mizah yapacak adam kalmadı" diyor.

Algöz'e ayrıca eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Ozan Güven ile ilgili "Ozan Güven olayı sizi utandırdı mı?" sorusu yöneltiliyor.

Jülide Ateş'in Instagramdan tanıtımını paylaştığı '40' programı bu akşam 20.30'da ekranda...