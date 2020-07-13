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Yüksekova’da sel felaketi; köy ve mezralarda çiftçilerin ekinleri zarar gördü

13 Temmuz 2020 09:02

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış bazı köyleri sular altında bıraktı. Sel nedeniyle bir evde kalan 2 çocuk ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Sel sonucu 4 köy ve 1 mezrada maddi zarar meydana geldi. İlçeye bağlı 20 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Uluyol, Yukarı Uluyol, Çukurca ve Demirkonak köyü ile Yumrutaş mezrasında öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle 4 köy ve 1 mezra sular içinde kalırken, toplam 10 bin bağ ot ve bahçeler zarar gördü.

Ekiplerin gelmesiyle olayın yaşandığı köylerde inceleme yapıldı.

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