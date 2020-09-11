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Yıldırım-11 Herekol Operasyonu başlatıldı

11 Eylül 2020 10:51

İçişleri Bakanlığı, Siirt’te bin 3 personelin katılımı ile “Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldığını açıkladı.

Bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Siirt İl Jandarma Komutanlığınca “Yıldırım-11 Herekol Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan bin 3 personel görev alıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik 13 Temmuz'da başlatılan Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10) operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi, 24 işbirlikçi yakalandı. Operasyonlarda ayrıca 112 mağara, sığınak ve depo imha edildi, çok sayıda silah, mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

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