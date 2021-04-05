Yeni Akit, Çukur dizisi ve İbrahim Tatlıses’i hedef aldı!

Yeni Akit gazetesi, Çukur dizisinde oynayan Damla Sönmez'in dansı üzerinden İbrahim Tatlıses’i ve Çukur'u hedef aldı. Haberde “Şiddeti ve ahlaksızlığı toplumun gözüne sokan Çukur dizisi..." ve "İbrahim Tatlıses reyting kaygısı uğruna programlarında dansöz oynatmaya devam ediyor" gibi ifadeler yer aldı. Akit’in haberi sosyal medyada vatandaşlar tarafından sert tepkiler aldı.

Show Tv'de yayınlanan Çukur dizisinde rol alan Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil'le aynı karavanda olduğu sırada oryantal dans yaptı. Köstendil'in dansına kafasını çevirdiği o anları paylaşan Sönmez'e, kullanıcılar, Bülent Serttaş'ı ti'ye aldığı yönünde yorumlar yaptı. Akit gazetesi de Çukur dizisinde oynayan Damla Sönmez ve Erkan Kolçak Köstendil’in dansı üzerinden İbrahim Tatlıses’i ve Çukur'u hedef aldı. Akit’in haberi sosyal medyada vatandaşlar tarafından sert tepkiler aldı.

Akit’te yer alan haber şöyle:

“Şiddeti ve ahlaksızlığı toplumun gözüne sokan Çukur dizisi finale doğru giderken yine gündem oldu. Çukur dizisinde rol alan Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil’le aynı karavanda olduğu sırada oryantal dans etti. Pazartesi günü reyting kaygısına giren, zaman zaman çarpık ilişkilerin de yer verildiği dizinin set arkasındaki fazla samimi görüntüler olay oldu.

Sosyal medyada patlayan görüntüsü sonrası kokuşmuş mahalle ahlaksızlığa resmen güldü. Köstendil’in dansına kafasını çevirdiği o anları paylaşan Sönmez’e, kullanıcılar, Bülent Serttaş’ı ti’ye aldığı yönünde yorumlar yaptı.

Reyting için çıplaklık, ahlaksızlık donelerini kullanan programlar ve diziler kaçınılmaz sondan kurtulamıyor. İbrahim Tatlıses reyting kaygısı uğruna programlarında dansöz oynatmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda Star TV’de yayınlanan ‘İbo Show’a katılan Bülent Serttaş’ın, dansöz Didem’e bakmamak için verdiği uğraş dikkat çekmiş hatta dalga konusu olmuştu.”