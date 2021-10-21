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Yardımına koştuğu kazazede oğlu çıktı

2,38 promil alkollü çıkan sürücü Fırat E. gözaltına alındı

21 Ekim 2021 09:45

İstanbul Sarıyer’de alkollü bir sürücünün kullandığı otomobil, yolda yürüyen üç gençten birine çarptı. Sesi duyup yardıma koşan Savaş Ekşi, yerde yatan kişinin oğlu olduğunu görünce şok geçirdi.

Kazadan kısa süre önce yan yana olduklarını anlatan Ekşi ‘‘Dükkana gelmişlerdi. Sohbet ettik, gittiler. Yerde yattığını görünce inanamadım. Allah kimsenin başına vermesin’’ dedi.

Anne Rabia Ekşi de ‘‘Üç çocuğa birden çarpabilirdi. O çocuklardan biri ölebilirdi’’ diyerek alkollü sürücüye tepki gösterdi.

2,38 promil alkollü çıkan sürücü Fırat E. gözaltına alındı.

Yardımına koştuğu kazazede oğlu çıktıİstanbul Sarıyer

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